Por Andalucía realizará una oposición "pedagógica" a PP y Vox con la que ofrecer "una alternativa de gobierno"

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El portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha avanzado que su grupo parlamentario tiene previsto llevar a cabo una labor "pedagógica" de oposición con la que, además, ofrezca "una alternativa de gobierno" en la comunidad autónoma frente a las políticas que aplican o han pactado PP-A y Vox.

Son ideas que el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha compartido en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha explicado que el grupo Por Andalucía piensa desarrollar su labor de oposición tanto desde el ámbito "institucional" que constituye el Parlamento como fomentando la "conexión social, es decir, la capacidad de crear redes de conciencia antifascista, de conciencia democrática frente a la deriva" del Gobierno de PP-A y Vox, ha precisado.

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Al respecto, Maíllo ha advertido de que el actual Ejecutivo andaluz tiene "una constante" que "hay que seguir combatiendo", y que es la tendencia, de carácter "transversal", a "criminalizar a las víctimas", y ha sostenido que así lo hizo el Gobierno de Juanma Moreno en la legislatura anterior con el problema de los cribados de cáncer de mama, y lo ha hecho este pasado mes de julio el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su "primera declaración" sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) en el que murieron 14 personas, "diciendo que la gente que se había muerto" era "porque había hecho caso omiso de las instrucciones" de las autoridades.

Frente a esa versión, Maíllo ha replicado que "muchos de ellos se fueron" de sus casas "antes de que hubiera habido ninguna instrucción" por parte de la administración autonómica.

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Por otro lado, y teniendo en cuenta que en esta legislatura la oposición al Gobierno andaluz queda en el Parlamento en manos de los grupos del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía --los tres ubicados en el ámbito ideológico de la izquierda--, Antonio Maíllo ha señalado que "no es difícil encontrar puntos de acuerdo" entre estas tres formaciones porque coinciden en su "apuesta" por "evitar la privatización de los servicios públicos".

"OPOSICIÓN IMPLACABLE EN DEFENSA DE SERVICIOS PÚBLICOS"

Dicho esto, ha querido dejar claro que el grupo parlamentario Por Andalucía "tiene unas posiciones de izquierda muy nítidas con respecto a la defensa de los servicios públicos", y va a llevar a cabo "una oposición implacable en la defensa de esos servicios públicos, y desde luego contra el negacionismo climático" y "de la violencia de género", así como "una labor de denuncia y de conexión social que es fundamental", según ha añadido.

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En esa línea, ha defendido que "la mejor oposición que se puede hacer es una que conecte con el sentido mayoritario del pueblo andaluz y, por tanto, permita analizar la construcción de una alternativa que suponga un cambio de gobierno en la próxima legislatura".

"Ese debe ser un objetivo para el que nosotros, sin lugar a dudas, vamos a trabajar, con afán" de "construir un proyecto que vincule a la mayoría del pueblo andaluz, y que suponga la construcción de una alternativa", según ha continuado Maíllo, quien en esa línea ha indicado que el propósito de Por Andalucía no pasa simplemente por "quedarse en la guardia de oposición sin más", algo que, a su juicio, sería "un error, porque eso lleva a la frustración si no se convierte en alternativa de gobierno".

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En esa línea, Maíllo se ha comprometido a que Por Andalucía realizará una labor de oposición "para construir una alternativa para que el Gobierno (de la Junta) cambie" tras las próximas elecciones.

VALORACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL

Sobre el resultado de los pasados comicios del 17 de mayo, el que fuera candidato a la Junta por parte de Por Andalucía ha señalado que en su grupo no se han quedado "satisfechos con el mantenimiento de los resultados" respecto a la anterior cita con las urnas del 19 de junio de 2022, en la que dicha coalición obtuvo también cinco diputados, a pesar de que reflejan una "resistencia en un contexto muy negativo por haber estado el grupo en convulsión permanente, con diputados que a lo mejor hicieron un trabajo menos intenso", ha apostillado.

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Maíllo ha admitido que Por Andalucía no ha conseguido "los objetivos" que se marcaba para estas pasadas elecciones, pero sí ha podido lanzar el "mensaje de que una izquierda que se moje en los gobiernos no desaparece", porque esta coalición --en la que se integran partidos como IU y Movimiento Sumar que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez-- "no ha desaparecido, cosa que en otros parlamentos ha tenido más dificultades", según ha puesto de relieve.

Ha añadido que ahora "lo único" que le queda a la coalición que encabeza es "trabajar" para lograr, "dentro de cuatro años", en las próximas elecciones andaluzas, el objetivo de aumentar su "apoyo electoral", y ha augurado que así ocurrirá "sin lugar a dudas", contando para ello con "un grupo parlamentario formidable" compuesto por miembros "muy cohesionados en torno a los trabajos y las actividades".

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"Somos el grupo que, con diferencia, más iniciativas hemos presentado desde que se ha constituido el nuevo Parlamento, y esa órbita de conexión social y de trabajo institucional muy encarrilado y muy cohesionado va a tener unos resultados positivos dentro de cuatro años", ha vaticinado Maíllo.

Preguntado por el papel que desempeñe Podemos en esta labor, después de que el partido 'morado' se integrara a última hora en las listas de la coalición Por Andalucía, pero se quedara finalmente sin que sus candidatos obtuvieran escaño en el Parlamento, el portavoz ha indicado que en el grupo al que representa están "abiertos" a "cualquier organización que quiera trabajar" con la coalición, desde la premisa de que están "al servicio del pueblo andaluz y de la clase trabajadora andaluza".

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"Y eso tiene que estar por encima de cualquier otra consideración", ha advertido el portavoz de Por Andalucía antes de concluir manifestando que "siempre son bienvenidos los brazos y las cabezas pensantes para conformar" la "propuesta de trabajo de oposición" de esta coalición, "porque lo que está por venir es muy duro", según ha zanjado.