Pajari lidera el Rally de Finlandia y Ogier abandona tras un fuerte accidente

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- El finlandés Sami Pajari (Toyota GR Yaris) se hizo este sábado con el liderato del Rally de Finlandia, novena prueba del Mundial, tras disputarse la penúltima jornada, en la que tuvo que abandonar por un fuerte accidente el francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), nueve veces campeón y defensor del título.

Pajari, reciente ganador del Rally de Estonia, presionó durante toda la jornada a Ogier, que tuvo que forzar tanto el ritmo que acabó saliéndose de la pista en la penúltima de las ocho especiales del día, lo que obligó a interrumpir y neutralizar la penúltima etapa.

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El nueve veces campeón, defensor del título y que lideraba la décima prueba del certamen, se salió de la pista de forma muy violenta a pocos kilómetros del final de la especial número 17.

Presionado por Pajari, Ogier cometió un error y se salió de la carretera a gran velocidad en una curva a derechas, dio varias vueltas de campana y su Toyota GR Yaris acabó en el bosque. La prueba se interrumpió y se puso en régimen de bandera roja.

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Tanto Ogier como Ingrassia pudieron salir por su propio pie del vehículo, según informa el equipo Toyota Gazoo Racing WRT. Fueron trasladados a un centro sanitario para someterse a exámenes médicos que descarten posibles lesiones debido a la dureza del accidente.

En busca de su segunda victoria mundialista, Sami Pajari, de 24 años, afronta este domingo la corta etapa de cierre con 46.4 segundos de ventaja sobre su compañero sueco Oliver Solberg, 1:36.3 minutos sobre el líder del Mundial, el británico Elfyn Evans, también con Toyota; y 1:40.1 sobre el francés de Hyundai Adrien Fourmaux. El japonés Takamoto Katsuta (Toyota), segundo en el Mundial, es cuarto a 2:54.5 minutos de Pajari.

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La carrera, que este año cumple su 75 aniversario, acaba este domingo con la disputa de los dos últimos tramos. EFE