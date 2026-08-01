Muere un trabajador de 65 años al caer desde la azotea de un hotel en Salou

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Barcelona, 1 ago (EFE).- Un trabajador de 65 años ha muerto al caer desde la azotea de un hotel de Salou (Tarragona), cuando estaba haciendo labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de agua del establecimiento.

Según han informado este sábado los Mossos d'Esquadra, el accidente ocurrió anoche a las 21:25 horas cuando, por causas que se están investigando, el operario se precipitó desde la azotea.

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Los Mossos d'Esquadra han informado del accidente al juzgado de instrucción de guardia y al Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El accidente movilizó a varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y a efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron a la víctima en el lugar del siniestro pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. EFE

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