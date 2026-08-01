Mikel Landa ficha por el Euskaltel Euskadi para las dos próximas temporadas

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Bilbao (1 ago).- Mikel Landa y el equipo ciclista Euskaltel Euskadi unirán de nuevo sus caminos, tal y como ha anunciado este sábado el conjunto vasco en un comunicado en el que destaca que la vinculación será para las temporadas 2027 y 2028.

El fichaje de Landa por el Euskaltel supone un regreso a los orígenes para el ciclista de Murgia, puesto que volverá a vestir de naranja catorce años después. Landa dio sus primeros pasos en la Fundación Euskadi, en los equipos Orbea, 2009-2010, y Euskaltel-Euskadi, 2011-2013.

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"El gran símbolo del ciclismo vasco se reincorpora al equipo de sus orígenes como el eje de un proyecto deportivo, social y de país. Una unión histórica que encenderá aún más la pasión de la ‘Marea Naranja’ de Euskaltel y consolida un bloque de primer nivel", se han felicitado desde la escuadra vasca.

"Volver a formar parte del Euskaltel Euskadi, vestirme de nuevo con el maillot naranja y reencontrarme con la Fundación significa cerrar un ciclo. Me hice profesional gracias a esta estructura y regresar aquí en mi etapa de madurez es algo francamente significativo a nivel personal", ha manifestado Landa.

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La llegada de Mikel Landa significa un salto cualitativo para el Euskaltel Euskadi desde el punto de vista deportivo, ya que le permitirá "luchar por victorias y podios en las grandes carreras, sumar puntos UCI y optar a un calendario de invitaciones más elevado".

"Vengo con muchísima ilusión y ganas de aportar al proyecto deportivo. Siento que aún tengo las fuerzas y la experiencia necesarias para alcanzar grandes resultados y hacer disfrutar a la afición. En los próximos años daré el máximo nivel para corresponder a este equipo como se merece", ha afirmado el de Murgia. EFE

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FRC/ida/fc