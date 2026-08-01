Más medios aéreos y terrestres por el incendio de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)

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Toledo, 1 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha movilizado más medios aéreos y terrestres para combatir el incendio forestal originado este sábado por la tarde en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

A través de su cuenta de X, consultada por EFE, Infocam ha informado de que sobre las 19:30 horas de este sábado trabajan en la extinción de este incendio diez medios aéreos y 25 terrestres, con 142 efectivos.

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Este incendio ha sido detectado a las 18:03 horas de este sábado por un vigilante fijo.

Además, sobre las 20:00 horas de este sábado, el Infocam ha declarado la situación operativa nivel 1 por medidas de protección a la población, ya que se ha dado aviso a la Guardia Civil para que controle el paso de población por un camino utilizado por los medios de extinción para sus tareas contra el fuego.

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Fuentes del Infocam han detallado que el núcleo urbano de Puebla de Don Rodrigo no tiene, en este momento de la tarde, ninguna afección por el incendio.

Este sábado, el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en casi toda la región y es muy alto en zonas localizadas de Albacete, Cuenca y Guadalajara. EFE

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