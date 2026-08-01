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Marlaska defiende que Marruecos "no es una amenaza" para España y no descarta que la crisis migratoria se pueda repetir

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que Marruecos "no es una amenaza" ni para la ciudad de Ceuta ni para el conjunto de España, y que el Gobierno trabaja para que una entrada masiva de migrantes no se vuelva a repetir, si bien no lo ha descartado del todo esgrimiendo que no es "adivino" y que, en ese supuesto, el Estado tiene las herramientas para solventar la situación.

Así lo ha asegurado este sábado en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, en la que ha defendido la "impactante" respuesta del Estado y del conjunto de autoridades e instituciones ante la también "impactante" crisis migratoria, ya que ha logrado "revertir la situación" en "poco más de 24 horas" algo que, en su opinión, pocos países podrían hacer "con la misma eficacia".

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"Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, es un socio absolutamente fiable", ha defendido al ser preguntado sobre las dudas que hay sobre la colaboración del país vecino, con quien se ha mantenido a distintos niveles una comunicación y trabajos "constantes".

Cada parte, ha proseguido defendiendo Marlaska, ha respondido "garantizando la seguridad de sus respectivos territorios, impidiendo entradas ilegales", también en lo referido al intento de entrada de migrantes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

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Cuestionado sobre si el Gobierno puede garantizar que una entrada masiva como la de estos días no volverá a repetirse, ha respondido que no es "adivino" pero que "evidentemente se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir".

"Trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir en todo momento, pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto, que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo y los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve como ha acontecido", ha añadido.

EL CNI NO TENÍA UN INFORME SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA

Además, ha desmentido que los servicios secretos del Estado tuvieran algún informe en el que avisaran de que la crisis migratoria iba a producirse: "No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente".

Tras responsabilizar nuevamente de lo ocurrido a las mafias que se dedican al tráfico de personas, ha advertido de que las "conductas de acceso irregular y legal en nuestro país no tienen acogida".

"Evidentemente, quienes entraron de una forma irregular en nuestro país, en Ceuta, el pasado día 30 de julio, no tienen ninguna opción de regularización, razón por la cual también todos somos conscientes de que en menos de 24 horas han retornado al origen", ha sostenido.

Marlaska ha reiterado que la vuelta a Marruecos ha sido fruto "fundamentalmente por la presión legítima del Estado" con el refuerzo policial y del Ejército, si bien ha admitido que otras medidas como el cierre de comercios y establecimientos también han ayudado a instarles a regresar a casa.

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EuropaPress

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