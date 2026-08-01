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Los feriantes abandonan Ceuta y lamentan las pérdidas económicas por suspensión de fiestas

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Ceuta, 1 ago (EFE).- Los feriantes que iban a participar en las Fiestas Patronales de Ceuta, previstas desde este sábado hasta el 8 de agosto, comenzaron anoche a abandonar la ciudad, mientras lamentan las importantes pérdidas económicas que les va a provocar la suspensión de los festejos.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta decidió este viernes suspender las Fiestas Patronales como consecuencia de la masiva entrada de personas que había producido en la ciudad una "situación excepcional", según informó en un comunicado el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP).

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La llegada de miles de personas y el "consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad ha provocado la suspensión de la Feria de Ceuta en honor a la Virgen de África.

Los feriantes han iniciado el desmontaje de todos los aparatos, así como de otro tipo de camiones de comida y de otras características que tenían previsto intervenir en los festejos.

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El presidente de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Miguel Ángel Antúnez, ha lamentado, en declaraciones a EFE, las pérdidas económicas que les supondrá la anulación, sobre todo por el alto coste del billete de barco con Algeciras (Cádiz) así como el alojamiento del personal.

Además, ha argumentado que hay puestos como las tómbolas que pueden reutilizar la mercancía para otros festejos, pero en cambio hay otros como las hamburgueserías, churrerías y gofres que "no pueden reutilizar esos productos por motivos lógicos".

La mayor parte de los feriantes han argumentado a EFE que ahora se desplazarán a la Feria de Málaga, prevista para mediados de este mes. EFE

(vídeo)

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