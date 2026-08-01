Los bomberos refrescan la zona quemada en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón)

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Castellón, 1 ago (EFE).- Los bomberos han trabajado durante la noche refrescando la superficie quemada en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), dado por estabilizado en la tarde de ayer, y por el momento no se han incorporado medios aéreos a las labores de extinción, según informa Emergencias de la Generalitat.

Cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat han continuado en las últimas horas con las labores de refresco de los puntos calientes para que no se produzca ningún rebrote y asegurando el perímetro del incendio forestal, de 89 kilómetros y 9.568 hectáreas quemadas.

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Este sábado trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Castellón, así como dos brigadas rurales de actuación forestal y tres unidades especiales; una dotación del Área de Seguridad de Castellón, y voluntarios.

Una vez el incendio se dio por estabilizado -evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción-, el Plan Especial de Incendios Forestales rebajó la situación de 2 a 1 y se permitió el regreso a sus domicilios de los últimos pueblos evacuados, Artana y Eslida.

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió una nota informativa a los municipios afectados por el incendio en la que recomienda evitar cualquier tránsito por la red de carreteras y vías forestales de la zona que no sea estrictamente necesario para facilitar las labores de extinción, así como evitar especialmente las actividades recreativas y de ocio, y el uso de la bicicleta en los espacios afectados.

De las 9.568 hectáreas quemadas, un 12 % en el parque natural de la Sierra de Espadán, el término con mayor superficie afectada es Artana, con 3.160 hectáreas, de las que 2.705 es superficie forestal, según informó el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. EFE

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