Lorena Wiebes: "He empezado el esprint un poco pronto, pero he pensado que tenía que ir"

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), primera líder del Tour de Francia femenino, reconoció que había empezado el esprint "un poco pronto", pero que sentía que tenía que ir en ese momento, tras imponerse en la etapa inaugural.

"Me he sentido bien. Quedaba 1 kilómetro y me decía a mí misma que tenía que aguantar, no podía descolgarme. He empezado el esprint un poco pronto, pero he pensado que tenía que ir ahora", añadió sobre el final de la etapa, en el que se jugó la victoria con algunas de las favoritas de la general.

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Wiebes, de 27 años, ganó dos etapas en el Tour de 2025, así como la clasificación del maillot de los puntos. Es su sexta victoria en el formato actual de la 'Grande Boucle', y la número 132 de su carrera como profesional.

Reconoció que se "esperaba" que las aspirantes al maillot amarillo se movieran en el final, una subida de cuarta categoría, como hizo su compatriota Demi Vollering (FDJ - Suez). "El equipo ha rodado súper-fuerte hoy. Demi [Vollering] ha atacado a falta de un kilómetro y he pensado que tenía que seguirla", apuntó.

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"Estoy muy contenta con el apoyo de mi equipo. Creen en mí completamente, incluso si yo tengo dudas", terminó la que es la primera líder de este Tour de Francia. EFE