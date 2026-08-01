Lluis y Tió no logran romper el 'maleficio' y España suma una nueva plata

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- Lilou Lluis e Iris Tió no pudieron romper el 'maleficio' que parece perseguir a la natación artística española en los Europeos de París y tuvieron que conformarse este sábado con la medalla de plata en la final del dúo libre.

Si apenas un par de horas antes Dennis González y la propia Iris Tió se vieron relegados a la segunda posición en la final del dúo mixto libre por tan sólo dos décimas de punto, en la final femenina fueron seis décimas las que apartaron a la pareja española del primer puesto.

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Una medalla de oro a la que apuntaban con fuerza Lluis y Tió, vigentes campeonas del mundo, tras cerrar el viernes la ronda preliminar en primera posición por delante de Grecia y de Rusia.

Posición de privilegio que las nadadoras españolas no pudieron defender en la final tras ver como los jueces calificaron con una nota de 315,6442 unidades, siete décimas de punto menos que en la preliminar, su rutina 'Esencia de la feminidad'.

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De nada les valió a Lilou Lluis e Iris Tió mejorar ligerísimamente su puntuación en la impresión artística, ante el 'subidón' de las griegas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri, que mejoraron en casi cuatro puntos la nota que lograron en la fase previa.

Y es que a las hermanas Alexandri no puede haberles sentado mejor el regreso a su país natal, Grecia, tras haber competido los últimos once años, con enorme éxito, bajo bandera austríaca.

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Si el viernes Anna Maria y Eirini Marina Alexandri se proclamaron campeonas de Europa en la final del dúo técnico, este sábado las helenas volvieron a subir a los más alto del podio en la final del dúo mixto con una sublime interpretación de la rutina 'La historia de dos hermanas vampiras'.

Una ejercicio en el que las Alexandri no sólo demostraron su maestría técnica, como atestiguaron los 175,9565 puntos que lograron en la ejecución, sino también su capacidad para emocionar como reflejaron las 140,3750 unidades que cosecharon en la interpretación artística.

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La mezcla perfecta entre técnica e interpretación que permitió al dúo griego sumar un total de 316,3315 puntos, que permitieron a las hermanas Alexandri arrebatar la medalla de oro a España por seis décimas de punto -0,6873-.

Diferencia escasa, pero suficiente para condenar a la derrota a un equipo español, que como ya quedó claro en la final del dúo mixto, va a tener que elevar el grado de dificultad de sus rutinas para poder alcanzar el oro.

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Y es que el peligro para España no sólo viene de las griegas, sino también de Rusia, que regresa en estos Europeos, aunque todavía bajo bandera neutral, a una cita continental en la que no participaba desde el año 2021 a causa de las sanciones impuestas al país eslavo.

Una Rusia que de la mano de Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt, que deslumbraron con su velocidad y ejecución, se colgó la medalla de bronce con una puntuación de 310,4407 unidades.EFE

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