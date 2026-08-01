Las playas españolas, en situación "preocupante", pero con margen para salvar la arena

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Madrid, 1 ago (EFE).- Arranca agosto, el mes vacacional por excelencia con miles de personas buscando alivio junto al mar, sin embargo las playas españolas afrontan una situación "preocupante": muchos arenales sufren erosión crónica, agravada por la subida del nivel del mar, aunque actuar cuanto antes con medidas "valientes" de adaptación permitirá salvar más arena.

En general, hay playas con problemas de erosión crónica en todo el litoral español, ha afirmado en una entrevista con EFE la profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña Francesca Ribas, quien ha remarcado de forma especial la complicada situación de la costa mediterránea, por estar "muy intensamente explotada" y ser especialmente vulnerable al calentamiento global.

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La experta ha incidido en que las playas naturales pueden adaptarse "sin problema" al cambio climático, al tener capacidad para retroceder y elevarse a medida que sube el nivel del mar, pero en zonas urbanizadas, al construir encima de dunas o de otros espacios de playa, se limita su capacidad para regenerarse.

La arena de las playas forma parte de un sistema natural vivo, frágil y limitado, donde habitan organismos en condiciones extremas, filtra el agua, amortigua la fuerza del oleaje y sostiene el equilibrio entre el mar y la tierra. Además, es un bien cada vez más escaso, porque no cualquier sedimento sirve: debe tener un tamaño, composición compatibles con el arenal al que se aporta.

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Pregunta.- ¿Cómo se protege la arena de una playa?

Respuesta.- Una manera de abordar la erosión crónica es hacer trasvases de arena, pero son muy costosos porque hay que mover una gran cantidad de sedimento. Además, cuando se hace un trasvase de arena es muy importante escoger bien el tamaño del sedimento, que debe ser parecido al de la playa a regenerar. Y la cantidad de arena de tamaño adecuado que tenemos es muy limitada.

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Estas intervenciones pueden ser perjudiciales para los ecosistemas de las zonas de extracción y de depósito. Por lo tanto, deberíamos ser cuidadosos en el número de trasvases y limitarlos todo lo posible. También es importante hacer estudios sobre la manera más eficiente de colocar la arena para minimizar pérdidas posteriores.

La construcción de obra dura como diferentes tipos de espigones puede ser necesaria en algunos casos muy concretos pero no es una solución generalizable para resolver el problema de la erosión costera. Por un lado son muy caros de construir y mantener, y además pueden solucionar parte del problema en una playa pero crear un problema en la playa que está al lado.

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Las playas son muy dinámicas y el cambio climático lo pondrá más en evidencia. Cualquier intento de fijarlas en un sitio será muy costoso de mantener.

Lo más recomendable es dejar más espacio a la playa para que pueda evolucionar de manera natural, lo que implica deconstruir paseos marítimos si es necesario y reconstruir los sistemas dunares originales. De hecho, en estos últimos años está cambiando la tendencia en todo el mundo y se están implementando soluciones más basadas en la naturaleza .

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P.- Principales causas de la erosión de las playas en España

R.- Se debe distinguir entre la erosión (crónica) que han experimentado las playas en el pasado-presente y la que experimentaran en el futuro. La causa principal de erosión crónica en el pasado-presente es la intervención humana en relación a la construcción de pantanos en los ríos e infraestructuras y ciudades en el litoral.

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A lo largo del siglo XXI esta tendencia a la regresión del litoral se acentuará por la subida del nivel del mar (causada por el calentamiento global/cambio climático inducido por los humanos).

P.- Temporales, danas, borrascas intensas, ¿Cómo impactan en la pérdida de arena en las playas españolas?

R.- Una característica muy importante de las playas de arena es su dinamismo. Aunque las percibimos como estáticas, su forma puede cambiar en cuestión de días o semanas ya que el agua se mueve mucho y transporta sedimento de un lugar a otro.

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Un temporal muy intenso puede producir pérdida neta de arena si moviliza sedimento hasta zonas más profundas, de manera que durante los meses posteriores las olas no pueden devolver toda la arena a la playa seca; En playas sanas esta erosión neta se compensa de manera natural con el aporte de sedimentos por ríos o rieras o por erosión local (por ejemplo, de acantilados o rocas cercanas).

Otras playas se alimentan de arena de playas cercanas debido al transporte de sedimento que el oleaje también produce a lo largo de la costa. Cuando estas aportaciones de arena disminuyen por las intervenciones humanas, las playas experimentan erosión crónica.

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P.- ¿Cómo afectan los puertos, espigones y obras costeras al transporte de sedimentos en las playas españolas?

R.- La construcción de puertos, espigones y otras infraestructuras que penetran en el mar interrumpe el transporte de sedimento natural a lo largo de la costa. Esto genera erosión intensa en las playas al lado del puerto y acumulación de arena en las playas del otro lado. EFE