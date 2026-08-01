Las gafas con filtros para ver el eclipse solar en Cataluña causan furor:"Es una vorágine"

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María Jesús Ezquerro

Barcelona, 1 ago (EFE).- Las ventas de gafas con filtros solares homologados para observar con seguridad el eclipse solar del próximo 12 de agosto se han disparado las últimas semanas en Cataluña y el sector de las ópticas espera que éstas vayan a más: "Es una vorágine".

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El fenómeno astronómico será visible en su totalidad en el sur de Cataluña -en la zona del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Ponent-, aunque también podrá apreciarse, con menor intensidad, en otras muy pobladas como el área metropolitana de Barcelona.

"Se está produciendo una vorágine de compras. Hace meses que hicimos pedidos a los fabricantes para no quedarnos sin producto, pero hemos tenido que hacer uno adicional. Y hemos reforzado las ventas en Tarragona", ha explicado a EFE Hector Ibar, director comercial de Óptica & Audiología Universitaria.

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Con una red de 115 ópticas por toda España, Óptica & Audiología Universitaria es la primera cadena de ópticas en Cataluña -cuenta con más de sesenta establecimientos- y una de las más importantes en España.

Ibar admite que el buen momento que viven las ventas de gafas con filtros solares es "excepcional" y que responde a las altas expectativas que está generando el eclipse solar total que se vivirá el 12 de agosto.

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Como ejemplo del éxito de este producto, explica que su cadena vendió en todo el mes de mayo entre 8 y 10 gafas de este tipo por establecimiento, mientras que ahora ya están llegando a las 14-15 por día y tienda. "Y el boom seguirá en los próximos 15 días", subraya.

Coincide por completo en estas observaciones el Product Manager de la cadena Cottet, Fabio Delgado, que asegura que la demanda de estas gafas con filtros solares "está superando por completo las expectativas".

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En declaraciones a EFE, Delgado señala: "Nunca nos habíamos encontrado con una demanda similar. Y eso que hemos sido previsores y tenemos producto".

El responsable de producto de Cottet, marca histórica de la óptica en Cataluña, ha destacado que hay tiendas que piden reponer cada día porque venden 30 o 40 gafas de sol con filtros diariamente.

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Los precios de estas gafas, que se fabrican en su práctica totalidad en la China, oscilan entre dos y cinco euros. "No se debería pedir más", ha subrayado Delgado.

Los directivos de las dos cadenas de ópticas con sede en Barcelona están convencidos de que la conciencia sobre la necesidad de proteger los ojos ante el eclipse solar ha impulsado las ventas.

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De hecho, tanto la Generalitat como entidades como el Colegio de Ópticos de Cataluña llevan semanas haciendo hincapié en el cuidado de la salud ocular.

Así, insisten en que no se pueden utilizar gafas de sol convencionales ni métodos caseros. La opción más recomendable para mirar directamente al sol son las gafas con filtro solar certificadas con la norma ISDO 12312-2.

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Los ópticos han alertado sobre las ventas de gafas en establecimientos más informales, donde no hay garantías de que se haya comprobado que cumplen con las recomendaciones técnicas.

Cataluña no tenía la oportunidad e vivir un eclipse solar total desde 1905, lo que da idea de la excepcionalidad de este fenómeno astronómico.

El eclipse se producirá entre las 19.30 y las 21.00 horas, en función de la ubicación. La visión completa se espera en una franja que atravesará el tercio sur de Cataluña, mientras que en el resto del territorio se verá de manera parcial. EFE

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(foto) (vídeo)