La policía arresta en una playa de Ceuta al migrante que apuñaló a otro en plena calle

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Ceuta, 1 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este sábado en una playa de Ceuta a un migrante, de nacionalidad marroquí, que anoche apuñaló supuestamente en un costado a otro migrante con el que había mantenido una discusión en plena calle.

Según han indicado a EFE fuentes policiales, los agentes han localizado al autor del apuñalamiento en una playa de la ciudad, pese a que intentó darse a la fuga después de ser reconocido por los policías.

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Tras ser cacheado, los agentes le encontraron la navaja que había utilizado para la agresión, por lo que ha sido trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.

El suceso se produjo anoche en el entorno del colegio público Andrés Manjón cuando dos de las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad se enzarzaban en una pelea.

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Uno de los migrantes hirió con un arma blanca a su compatriota, el cual cayó al suelo y tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario.

El agresor se dio rápidamente a la fuga antes de que llegaran las fuerzas del orden. EFE