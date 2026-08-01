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La Concacaf celebra la retirada de FIFA en su proyecto para comercializar Copa del Mundo

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y sus 41 federaciones miembro celebraron este sábado la retirada de FIFA en su intento de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.

Asimismo, subrayó la unidad a la hora de defender los intereses del fútbol "a largo plazo" y de los principios "de buena gobernanza", según informó en un comunicado.

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"Los acontecimientos de los últimos días han puesto de manifiesto algo que ya no se puede ignorar: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso", dijo la Concacaf en su escrito.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

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El proyecto recibió el jueves un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

Así, la Concacaf quiso agradecer el papel de los medios de comunicación por sacar este tema "a la luz" y le recordó a FIFA que no es una "empresa privada", sino un organismo que actúa "en beneficio del fútbol y sus miembros".

"Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Este reciente acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia", aseveró.

Por ello, recordó que los miembros del Consejo de la FIFA de la Concacaf participarán de manera directa, y a través del Consejo de la FIFA, para "garantizar que las cuestiones de gobernanza, rendición de cuentas y liderazgo se aborden adecuadamente mediante las instituciones y los procedimientos establecidos en los Estatutos de la FIFA".

"La unidad demostrada esta semana por nuestras Asociaciones Miembro ha reafirmado que, cuando se guía por el coraje, la integridad y una buena gobernanza, el fútbol seguirá estando donde le corresponde: en manos del fútbol, ​​y no de un solo individuo", concluyó. EFE

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