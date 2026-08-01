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La AUGC pide a la UE una política de fronteras "que no dependa" de terceros países

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Ceuta, 1 ago (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado este sábado que la Unión Europea disponga de una política de fronteras propia "que no dependa" de terceros países.

En un comunicado, la organización sostiene que "Europa necesita una política de fronteras propia, que no dependa de terceros estados que puedan usarla como moneda de presión", en referencia a la entrada masiva en Ceuta de más de 60.000 personas ocurrida este pasado jueves.

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La asociación también ha destacado que la situación "comienza a normalizarse" en Ceuta y ha puesto de manifiesto que "el retorno a Marruecos avanza poco a poco y la ciudad recupera su pulso", subrayando que "la normalidad también es una victoria".

Asimismo, la AUGC ha querido reconocer el trabajo desarrollado por los efectivos desplegados durante la crisis, agradeciendo la labor de "los guardias civiles, policías y militares que han sostenido la frontera sur de Europa con entereza, sin descanso y sin un mal gesto".

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El mensaje concluye con un reconocimiento a la respuesta de la ciudadanía ceutí, a la que agradece haber actuado "con dignidad, con serenidad y sin dejarse arrastrar por quienes viven del odio". EFE

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