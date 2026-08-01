Jódar, tras entrar en el 'Top 20': "Todavía hay torneos que ni conozco"

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Washington, 31 jul (EFE).- El español Rafa Jódar reconoció tras su clasificación este viernes para las semifinales del Abierto de Washington y asegurarse un puesto en el 'Top 20' de la ATP, que todo está sucediendo tan deprisa que "todavía hay torneos que ni conozco".

"Tengo que aprender muchas cosas en el circuito, todavía hay torneos que ni conozco ni he descubierto", aseguró Jódar en declaraciones a EFE tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti, número 15 del mundo, en cuartos de final.

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"Están viniendo todas las cosas muy rápido, pero es mi primer año y queda mucha progresión. Tengo que aprender mucho todavía", insistió el madrileño, de solo 19 años.

Las semifinales en Washington serán las terceras del año después de Marrakech (campeón) y Barcelona y sus primeras en pista dura.

"Creo que todos estos torneos, todos estos partidos, me ayudan para mejorar. Cuando las cosas no se dan tan bien también son una lección para el futuro", reflexionó el tenista, que restó importancia al hecho de entrar por primera vez al 'Top 20'.

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"Estoy contento, pero estoy enfocado en el torneo, en el partido de mañana. El ranking es un poco secundario. No hay que estar pensando todo el rato en el ranking, tampoco es bueno", añadió.

Jodar tuvo que remontar un set inicial para imponerse a Musetti por 1-6, 6-1 y 6-4 en casi dos horas de partido.

"El primer set no lo he jugado del todo bien. Lorenzo ha jugado mejor que yo y se merecía ganar ese set. En el segundo he empezado con otra mentalidad, sabiendo lo que tenía que hacer. He hecho 'break' muy pronto, lo que me ha ayudado a llevarlo mejor", explicó Jódar.

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El madrileño disputará este sábado las semifinales contra el ganador del duelo entre el estadounidense Ben Shelton (n.8) y el chileno Alejandro Tabilo (n.30). EFE