Greenpeace pide a partidos políticos actuar "pensando en el interés común" ante el fuego

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Redacción Medioambiente, 1 ago (EFE).- La organización Greenpeace ha documentado con imágenes del fotógrafo Pedro Armestre las zonas afectadas por los incendios en el centro peninsular que muestran la devastación del fuego en zonas rurales y protegidas y pide a las fuerzas política que "actúen pensando en el interés común".

Greenpeace explica que las imágenes fueron realizadas este viernes desde una avioneta que recoge la dimensión, virulencia e impacto ambiental y socioeconómico de los incendios que arrasaron diversos puntos de las localidades de Brieva (Segovia), Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) y La Mierla (Guadalajara).

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Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España, asegura que la solución a los grandes incendios forestales pasa por "un gran acuerdo político y social que incorpore las propuestas ya consensuadas por las organizaciones de la sociedad civil y de aprobar reformas, presupuestos y medidas concretas para empezar a invertir la tendencia actual".

Así lo señala la ong en un comunicado difundido este sábado, en el que subraya que estos fuegos "han traído al centro de la península realidades ya vividas en otras comunidades autónomas durante 2025", que "no solo calcina ecosistemas forestales", sino también "arruina el futuro del medio rural".

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Sostienen que el daño al tejido socioeconómico ha sido de tal magnitud que "ha comprometido el futuro económico de muchas familias y numerosos puestos de trabajo".

Aseguran que las imágenes, en las que priman cenizas, vegetación muerta y casas comprometidas por las llamas, muestran cómo estos incendios "han afectado al medio natural", sobre todo en Burgohondo (Ávila), el mayor desde que hay registros.

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Pero también, de "manera especial", a espacios naturales protegidos como el Pinar de Almorox (Toledo), el Valle de Iruelas y el Castañar del Tiemblo (Ávila), el entorno del embalse de San Juan (Madrid), Valle del río Pirón (Segovia) y la Sierra Norte de Guadalajara, todos ellos incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Euroepa.

Destacan que la "amenaza inminente" supondrán las próximas lluvias que arrastrarán las cenizas hasta ríos y embalses, comprometiendo la calidad del agua.

Durante estos episodios, sostienen, el agua de los ríos puede convertirse en el "chapapote del monte", una corriente de lodo y cenizas que llegará hasta los embalses y zonas de captación de agua para el abastecimiento humano.

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Alertan que además de inutilizar temporalmente los sistemas de depuración, la calidad y composición química del agua impedirá su utilización en otros usos y afectará a los ecosistemas acuáticos con grave afección a especies de interés piscícola y fauna y flora amenazada.

Subraya el" incumplimiento o poca efectividad" de la Directriz Básica de Protección Civil que obliga a los municipios a implementar Planes de Emergencia contra incendios forestales y a las urbanizaciones y núcleos residenciales en la interfaz urbano forestal a elaborar Planes de Autoprotección.

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Greenpeace urge realizar "un cambio de paradigma en la lucha contra los incendios forestales centrado en la prevención y la gestión del territorio".

Instan a las fuerzas políticas en el Congreso a "escuchar el alto grado de consenso" alcanzado entre los profesionales de la extinción, el sector forestal y las organizaciones ecologistas para empezar a trabajar en un acuerdo político amplio, que abarque una financiación estable y una fiscalidad favorable a la gestión forestal.

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Pide al Gobierno central una estrategia estatal centrada en la prevención, concienciación y un mayor esfuerzo en la investigación y reducción de las causas que provocan los incendios, con mayor dotación presupuestaria y humana a la Fiscalía de Medio Ambiente, el Seprona y los agentes forestales.

Asimismo, la inversión de, al menos, mil millones de euros al año, y a las comunidades reforzar la planificación preventiva, los dispositivos de prevención y extinción, la gestión del territorio y el cumplimiento de la legislación de biodiversidad y restauración de zonas quemadas.

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Greenpeace muestra su solidaridad con las personas y pueblos afectados, así como con los equipos de extinción, y pide a las fuerzas políticas que actúen pensando en el interés común. EFE

(fotos) (vídeo)