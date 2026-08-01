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Germán Valera: “Nos gusta mucho la idea de Anselmi y nos estamos adaptando aún”

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Elche (Alicante), 1 ago (EFE).- El centrocampista del Elche, Germán Valera, afirmó que al equipo ilicitano le “gusta mucho” la idea futbolística de su nuevo entrenador, el argentino Martín Alselmi, y precisó que el grupo se está “adaptando aún” a su forma de ver el fútbol.

“El equipo está con él”, indicó a los medios del club el jugador murciano, que recordó que la pretemporada tiene como objetivo “coger ritmo y sumar sensaciones”.

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“Nos queda unas semanas para seguir entrenando cosas. Las cargas son más exigentes y estamos cogiendo ritmo con muy buenas sensaciones”, explicó el futbolista del Elche.

Germán Valera se elogió la llegada al club de Fer Niño, único fichaje del equipo hasta la fecha, al señalar que se trata de un delantero que cree que les va a dar "muchas cosas”.

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“Lo vamos a acoger como si llevar amucho tiempo aquí. El bien suyo es el nuestro también”, comentó Valera, que también destacó la aportación del joven canterano Umaru, máximo goleador del equipo.

“Eso habla de las ganas que tiene la gente de abajo. Estoy muy feliz por él, porque trabaja muchísimo y está teniendo con los goles su recompensa”, aseveró.

El murciano, por último, confió en poder vivir la próxima temporada una experiencia tan positiva como en las dos últimas.

“El equipo está con muchas ganas y le vamos a devolver a la afición toda la confianza que nos da”, finalizó. EFE

pvb/nhp/jl

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