Fallece una trabajadora atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles (Toledo)

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Toledo, 1 ago (EFE).- Una trabajadora de 22 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que este accidente laboral ha ocurrido a las 7:25 horas de este sábado en una lavandería ubicada en el Camino Canteras, cuando un trabajadora ha quedado atrapada en una de las máquinas de la lavandería.

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Los bomberos de Illescas (Toledo) han tenido que rescatar a la chica de la máquina, ya que era de difícil acceso y liberarla ha sido complicado.

La trabajadora, de 22 años, ha fallecido en el lugar y la UVI que se ha trasladado solo ha podido certificar el deceso.

Además de los bomberos y la UVI también han acudido agentes de la Guardia Civil. EFE