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Evenepoel cumple los pronósticos y se impone a Carapaz en su cuarta Clásica San Sebastián

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San Sebastián, 1 ago (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel ha logrado con autoridad adjudicarse este sábado la Clásica San Sebastián, por cuarta vez en su carrera, tras imponerse al sprint al ecuatoriano Richard Carapaz, su compañero de una escapada labrada en el último puerto, el de Murgil, a menos de diez kilómetros de meta.

Como es habitual la jornada estuvo marcada por una larga fuga que casi nunca llega a buen término pero que es un clásico en la prueba donostiarra, esta vez con un grupo de corredores entre los que se encontraban, tras sucesivas cribas, Laurent Rex y Lorenzo Quartuzzi, con ventajas que no superarían los tres minutos, es decir, bajo control del pelotón.

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La parte troncal de esta carrera empezaría así a 60 kilómetros de meta con la subida al puerto de Jaizkibel, de tercera categoría, en el que irían uniéndose y perdiéndose efectivos en el grupo de vanguardia para conectar con el alto de Erlaitz, donde se iba a comezar a definir la carrera.

Louis Barre y Paul Doble se alejarían unos metros de un pelotón de elegidos que estaba ya en la penúltima dificultad montañosa. Las vigilancias eran demasiado estrechas y todos los equipos con opciones querían tener el control salvo el Red Bull del favorito Remco Evenepoel, que obligado a cambiar de bicicleta no daba muestras de fortaleza en este puerto.

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El corredor belga no estaba todavía descartado pero por si acaso el grupo de adelante aceleró con el ganador del pasado año Giulio Ciccone, junto a Enric Mas y el ecuatoriano Richard Carapaz entre otros tirando para ir eliminando rivales.

Una treintena larga de corredores, con Evenepoel integrado ya entre los favoritos, encaró Murgil Tontorra, la última dificultad, con pendientes de casi el 20 por ciento, en la que surgiría el equipo UAE para dominar el inicio de la subida e impedir escapadas que serían ya decisivas.

Evenepoel, a ocho kilómetros de meta, se saltó las medidas de control del equipo de Tadej Pogacar, ausente en esta clásica, e impuso un ritmo que fue quebrando a sus rivales salvo a Carapaz, el único que pudo seguir la rueda del belga.

La carrera se iba a decidir entre ambos y estaba claro quien era el más rápido en un sprint, por lo que Carapaz hizo varios intentos de soltarse de tan incómoda compañía, pero Evenepoel no lo iba a permitir e imperó la lógica en la meta del Boulevard donostiarra.

Clasificación 45 Clásica San Sebastián

1.- Remco Evenepoel (BEL)     5:23.10

2.- Richard Carapaz (ECU)      m.t.   

3.- Ben Tullet (GBR)           a 29 segundos

4.- Christian Scaroni (ITA)    a 29 segundos

5.- Pello Bilbao (ESP)         a 29 segundos.

Clasificación UCI

1.- Tadej Pogacar (ESL)        11.321 puntos

2.- Remco Evenpoel (BEL)        7.356 puntos

3.- Jonas Vinveegaard (DEN)     6.866  puntos

4.- Isaac del Toro (MEX)        6.833 puntos

5.- Paul Seixas (FRA)           4.800 puntos

...

22.- Juan Ayuso (ESP.)        2.301 puntos. EFE

cr/cl/arh

(Foto)

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