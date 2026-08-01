Estabilizado el incendio forestal declarado en Villalba del Alcor (Huelva)

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Huelva, 1 ago (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en el paraje Finca Purchena del término municipal de Villalba del Alcor (Huelva) así como un segundo registrado con posterioridad en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto (Huelva), el tercero en esta localidad en lo que va de semana.

Según han informado desde Infoca, la estabilización del primer incendio, declarado sobre las 13.20, se ha producido unas tres horas después de su inicio y desde ese momento trabajan para su control 10 efectivos y una autobomba.

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En cuanto al de Lucena del Puerto, el fuego se inició a las 17:30 horas y se enviaron a la zona un helicóptero semipesado, dos anfibios ligeros, 17 efectivos por tierra y una autobomba.

Con estos medios se ha logrado estabilizar el incendio en una hora y se ha reducido el dispositivo a 10 efectivos y una autobomba.

Se da la circunstancia de que este último es el tercer fuego en el término municipal de Lucena en lo que va de semana después de los registrados en el paraje Los Vuelos el pasado martes y en el de Bunavista el lunes. EFE

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