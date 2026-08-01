En España se han quemado casi 187.000 ha este año, según datos provisionales del Gobierno

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Madrid, 1 ago (EFE).- En España se han calcinado 186.480 hectáreas forestales hasta este 1 de agosto, frente a las 33.360 en el mismo periodo de 2025, según ha informado este sábado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Según los datos provisionales del Ministerio comprendidos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2026, se han registrado 38 grandes incendios forestales (GIF), frente a los 12 registrados en el mismo periodo del 2025.

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Hasta el momento, el incendio de Burgohondo (Ávila) es el mayor registrado en España desde que hay registros. EFE