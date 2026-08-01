El Ucam Murcia lleva el caso DeJulius a la FIBA y la justicia tras fichar por el Besiktas

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Murcia, 1 ago (EFE).- El Ucam Murcia dijo este sábado que su base estadounidense David DeJulius fichó por el Besiktas turco sin tener la carta de libertad, por lo que el club defenderá sus derechos ante la Federación Internacional de Baloncesto y en los juzgados.

En un comunicado, remarca la posición que dejó clara el pasado 17 de julio, cuando ya avanzó que emprendería acciones legales a vueltas del contrato que firmó DeJulius hasta 2028.

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El jugador con pasaporte eslovaco e internacional con esta selección europea fue el segundo máximo anotador de la Liga Endesa con 17,67 puntos por encuentro e incluido en el mejor quinteto de la competición.

Trasladó al club su voluntad de no querer cumplir el vínculo pocos meses después de rubricarlo, algo que, según el Ucam, hizo el 6 de marzo tras haber llegado a Murcia el verano anterior y el club defiende que no procede darle la carta de libertad sin haber alcanzado previamente un acuerdo para su desvinculación. EFE

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