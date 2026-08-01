El Sindicato Médico de Ceuta denuncia una "catástrofe asistencial" tras la entrada masiva

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Ceuta, 1 ago (EFE).- El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha denunciado este sábado la situación de "auténtica catástrofe asistencial" que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de personas registrada en las últimas horas.

Según el colectivo médico, este episodio "por su dimensión y consecuencias" ha provocado el "colapso" de los servicios públicos y ha situado a Ceuta en el centro de una crisis de alcance nacional e internacional.

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La magnitud de lo ocurrido resulta "difícil de comparar" al explicar que, en una ciudad de poco más de 84.000 habitantes, la entrada de alrededor de 60.000 personas en apenas un día supone un incremento equivalente a cerca del 70 % de su población, una presión "imposible de absorber por cualquier sistema sanitario sin una planificación extraordinaria y recursos suficientes".

Desde el punto de vista sanitario, el sindicato asegura que los profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) han trabajado durante horas en "condiciones propias de la medicina de catástrofes, afrontando una situación para la que no existían recursos humanos suficientes, ni una planificación previa adecuada, ni un comité de crisis que permitiera coordinar una respuesta acorde a la magnitud de los acontecimientos".

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Durante las jornadas más críticas, los facultativos han tenido que atender simultáneamente cuadros de hipotermia severa, ahogamientos, asfixias, traumatismos y pacientes que precisaban maniobras de reanimación inmediata, todo ello mientras continuaban garantizando la asistencia ordinaria a la población ceutí.

El Sindicato Médico ha dejado claro que especial preocupación genera la atención prestada a bebés y menores de corta edad, muchos de ellos con síntomas de deshidratación, hipotermia o agotamiento extremo, lo que ha obligado a "redoblar los esfuerzos de unos profesionales que ya soportaban una importante sobrecarga asistencial" antes del inicio de esta crisis.

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El Sindicato Médico de Ceuta recuerda que esta situación no puede calificarse "de imprevisible" y han añadido que la entrada masiva ha puesto de manifiesto "la vulnerabilidad" del sistema sanitario y la insuficiencia de los recursos disponibles para hacer frente a una situación de estas características.

El colectivo considera que la activación posterior de un plan extraordinario por parte del Ministerio de Sanidad y del INGESA, "aunque necesaria, ha llegado muy tarde" cuando el colapso ya se había producido, obligando a los profesionales a afrontar durante las primeras horas de la emergencia una presión asistencial extraordinaria sin los refuerzos adecuados. EFE

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