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El Sevilla cierra el fichaje del portero del Real Madrid Fran González

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Sevilla, 1 ago (EFE).- El Sevilla y el Real Madrid han acordado este sábado el fichaje del portero Fran González, descartado por el entrenador portugués José Mourinho y que se sumará en las próximas horas a la concentración que el plantel sevillista desarrolla hasta el próximo sábado en Garderen (Países Bajos).

El Sevilla pagará alrededor de tres millones de euros por la mitad de los derechos de Fran González, guardameta titular del Castilla en las dos últimas campañas y que ya ha acordado los términos de su contrato con la entidad andaluza hasta junio de 2031, han informado a EFE fuentes de la operación.

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Francisco Javier González, leonés de 21 años e internacional sub-21, llegó hace cuatro veranos a la cantera madridista, acredita una cincuentena de partidos con el Castilla y uno con el primer equipo, contra el Valencia en el Santiago Bernabéu en la trigésima jornada de LaLiga 2024-2025.

La incorporación de Fran González al plantel sevillista comportará el descarte de Alberto Flores, canterano de 22 años con contrato hasta el próximo 30 de junio cuyo ciclo en el filial se considera concluido y que se despedirá del Sevilla con sólo un partido oficial jugado, el de octavos de final de la edición 2023-2024 de la Copa del Rey ganado en Getafe (1-2). EFE

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lhg/agr/fc

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