El Real Valladolid cede al extremo uruguayo Sanseviero al Instituto Córdoba argentino

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Valladolid, 1 ago (EFE).- El Real Valladolid ha cedido al extremo uruguayo Lucas Sanseviero, con opción a compra, al Instituto Atlético Central Córdoba, de la primera división argentina, han informado este sábado fuentes del club español.

Sanseviero, que el próximo 5 de agosto cumple 26 años, llegó al Real Valladolid como refuerzo durante el pasado mercado invernal y llegó a participar en once partidos, tres de ellos como titular.

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Durante el último tramo de la temporada, con la amenaza real del descenso a Primera RFEF, el extremo uruguayo marcó el gol de la victoria ante la Real Sociedad B (1-0), a tres minutos del final, que resultó clave en la permanencia del equipo que entonces dirigía Fran Escribá y que seguirá haciéndolo la próxima campaña.

La salida de Sanseviero se une a las ya conocidas de Kenedy al Pachuca mexicano; de Sergi Canós al Valencia tras finalizar su cesión el Real Valladolid; la de Jorge Delgado al Chaves portugués; de Peter Federico a quien su club propietario, el Getafe, ha traspasado al Górnik Zabrze polaco; Javi Carvajal, reclamado por el Real Madrid; y Xavi Moreno traspasado al Sabadell.

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El Real Valladolid, que este sábado disputa en Países Bajos ante el Groningen, de primera división, un nuevo compromiso de pretemporada, se estrenará en Laliga Hypermotion el 15 de agosto ante el RCD Mallorca en el estadio del club balear.

Es el tercer encuentro de preparación previo al inicio de la liga a falta de los previstos el 5 de agosto en Segovia, ante la Gimnástica Segoviana (Segunda RFF), y en Gijón ante el Real Sporting (LaLiga Hypermotion), el 8 de agosto. EFE

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