El PSOE lamenta que el PP opte por el "oportunismo político" con Ceuta en vez de colaborar

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Madrid, 1 ago (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reprochado este sábado al PP que ante la "presión migratoria extraordinaria" que se está viviendo estos días en Ceuta, no ofrezca colaboración al Gobierno sino que empiece "desde cero" a atacarlo y a pedir comparecencias cuando todavía se está gestionando la crisis.

"El PP nunca distingue lo que es una emergencia nacional de lo que es un oportunismo político", ha lamentado Mínguez en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha asegurado que, "en cualquier país serio", la oposición se pone del lado del Estado, mientras que en España "se pone delante de una cámara".

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La portavoz del PSOE también ha hablado de los incendios forestales que han asolado el país en las últimas semanas, y ha afeado al PP por rechazar el Pacto de Estado contra el Cambio Climático propuesto por el Ejecutivo. Todo sin ofrecer "ni una propuesta alternativa, ni una aportación, sólo el no por el no".

Para Mínguez, los incendios y la crisis de Ceuta resumen la política del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que "lleva tres años con el no a todo, intentando el bloqueo y la destrucción del Gobierno y contando los días que, según él, le faltan para llegar a la Moncloa sin importarle lo más mínimos los problemas de la gente".

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"Seguimos tendiendo la mano a todos los partidos políticos, también al PP", ha dicho la portavoz del PSOE, que ha avisado de que el cambio climático y la presión migratoria ni esperan ni distinguen entre votantes, y que los ciudadanos esperan "responsabilidad y sentido de Estado" de parte de sus representantes. EFE