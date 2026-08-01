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El PSOE dice que los "áticos" no apagan "incendios" ni compensan el "dolor de haberlo perdido todo"

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha arremetido contra la compraventa del ático por parte de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que estos inmuebles "no apagan incendios" ni "mucho menos" compensan "el dolor de haberlo perdido todo" tras el fuego que ha quemado casi 30.000 hectáreas de la Sierra Oeste de la región.

"Cómo es posible que la Comunidad de Madrid tenga dinero para comprar un ático y en cambio no tiene dinero para dotar de mayores recursos a nuestros bomberos y agentes forestales", ha cuestionado Mínguez, que en un vídeo difundido este sábado y recogido por Europa Press, ha criticado el gasto de "seis millones de euros" para "que la presidenta tenga una residencia".

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Y ha criticado que dirigentes nacionales del PP, como Miguel Tellado, secretario general del partido, hayan asegurado que hacen falta "medios y planificación". "Le damos la razón", ha afirmado, "el artículo 48 de la Ley de Montes obliga a las comunidades autónomas a planificar, a prevenir y a invertir todos los días del año".

En este sentido, ha reivindicado que desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, se ha destinado a las autonomías "más recursos que nunca" y "y son las comunidades autónomas las que priorizan, las que deciden dónde invertir eso".

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SOLO EL NO POR EL NO

La portavoz socialista ha aprovechado para cargar contra las palabras del PP sobre los incendios, asegurando que "el cambio climático es un mantra" y rechazando "el pacto de Estado" que el presidente Sánchez lleva un año ofreciendo a los 'populares'. "Ni una propuesta alternativa, ni una aportación, sino que solo el no por el no".

Por último, ha tendido la mano a la oposición para llegar a un pacto contra el cambio climático porque "no distingue entre votantes" como tampoco lo hacen "los incendios" o "la presión migratoria" y requieren que los políticos no lo hagan. "Cuando España tiene un problema, los ciudadanos esperan que todos estemos a la altura de España", ha zanjado Mínguez.

BALANCE DEL CURSO Y LA LEGISLATURA

Mínguez ha aprovechado para destacar también las "las 74 iniciativas aprobadas en el Congreso para mejorar la vida de la gente" como "la ley de la ELA, la ley de la multirrecidencia, las mayores pensiones, más empleo, más salario mínimo interprofesional, más recursos para la dependencia..."

"Tres años de legislatura" con el objetivo de "mejorar la vida de la gente" frente al "no a todo" del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "intentando el bloqueo y la destrucción de este gobierno", ha afirmado.

Un actitud que ha tachado de "obsesión" por contar los días que "según él, le faltan para llegar a la Moncloa" y "sin importarle" los problemas "de la gente". Y ha añadido que "el problema" no es lo que el PP "dice" sino lo que "vota en el Congreso": "Ya son demasiadas veces las que ha votado en contra de la mayoría social".

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EuropaPress

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