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El PP pregunta al Gobierno por qué no hay un informe que evalúe el impacto de Gibraltar sobre el aeropuerto de Jerez

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El PP ha presentado una pregunta en el Congreso, con ruego de contestación escrita, en la que pide al Gobierno que explique por qué no hay un informe que evalúe el impacto que puede tener sobre el Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) lo que ocurra en el de Gibraltar tras el tratado acordado.

Así, en la pregunta, recogida por el Europa Press, el PP cuestiona "por qué no se ha elaborado un informe específico que evalúe el eventual impacto sobre el aeropuerto de Jerez tras la autorización de vuelos nacionales en el aeropuerto de Gibraltar".

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Cabe recordar que el pasado mes de mayo, en esta ocasión a través del Senado, el Gobierno señaló, en una respuesta escrita a pregunta del PP, que "no consta informe específico" relativo a un eventual impacto sobre el aeropuerto de Jerez una vez que se apruebe y culmine definitivamente el tratado sobre Gibraltar y el uso conjunto del aeropuerto del Peñón.

El PP había presentado previamente una pregunta en la que se interesa por saber "qué impacto tendrá en el aeropuerto de Jerez, sobre el número de viajeros y sobre las inversiones del Gobierno en el mismo, por la autorización de vuelos nacionales en el aeropuerto de Gibraltar tras el tratado sobe Gibraltar". Así como si se había elaborado algún informe al respecto y qué concluye este informe en caso de que se haya hecho.

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En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno señaló que "no consta informe específico relativo al eventual impacto sobre el Aeropuerto de Jerez en los términos señalados", así como que "a la luz del marco regulatorio vigente, no se prevé impacto en las inversiones en el citado aeropuerto".

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