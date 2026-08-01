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El número de muertos en la entrada masiva a Ceuta asciende a 67 personas

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La Guardia Civil ha recuperado desde la tarde de ayer diez nuevos cadáveres de personas migrantes que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves. Ya son 67 los fallecidos por causa del episodio que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.

El instituto armado ha intensificado los trabajos de búsqueda de cuerpos sin vida en el mar después de que, con ayuda del Ejército y las autoridades marroquíes, hayan conseguido frenar el goteo de entradas irregulares desde el país vecino.

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Los agentes del Servicio Marítimo continúan a las 9.30 horas de este sábado peinando la zona con el objetivo de localizar a todas las víctimas de la crisis migratoria.

Pasadas las 17.30 horas de este viernes eran 57 los cuerpos recuperados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aguas de Ceuta. A las 9.30 horas de este sábado, la cifra se ha incrementado en una decena, según informan desde la Delegación.

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Con los nuevos hallazgos son ya 97 las personas migrantes localizadas sin vida en Ceuta en lo que va de año. El 2025 finalizó con el dato de 46 cadáveres.

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EuropaPress

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