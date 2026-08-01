El Málaga retomará el trabajo el próximo lunes e iniciará una concentración en Estepona

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Málaga, 1 ago (EFE).- El Málaga retomará el trabajo el próximo lunes, con un entrenamiento matinal en el estadio La Rosaleda, y por la tarde partirá hacia la localidad malagueña de Estepona, donde desarrollará una concentración de pretemporada de cinco días.

El equipo blanquiazul disputará en ese período un amistoso ante el Al Arabi catarí, el jueves 6 de agosto en las instalaciones de Marbella Fútbol Center, y ya el viernes 7 partirá hacia Ceuta para enfrentarse al conjunto anfitrión.

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Posteriormente le quedará otro amistoso más antes de comenzar LaLiga EA Sports (Primera) y lo disputará el de 12 agosto ante el Fulham inglés en el Torneo Costa del Sol, que se jugará en La Rosaleda.

A la concentración de pretemporada viajará toda la plantilla, aunque hay varios jugadores lesionados, como los defensas Moussa Diarra y Diego Murillo y los centrocampistas Ramón Enríquez y Juanpe Jiménez, que todavía no han debutado.

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Además, hay otros futbolistas, como los defensas Einar Galilea y Álex Pastor, que ya están restablecidos de sus respectivas lesiones, pero que por precaución tampoco han jugado en los tres amistosos disputados hasta estos momentos.

A esos jugadores se une el guardameta Alfonso Herrero, que debido a unas molestias sigue un plan específico de recuperación, y ahora también el delantero Juan Cruz, uno de los fichajes para el retorno a la máxima categoría y que sufrió en el partido contra el A-Ittihad saudí una sobrecarga muscular.

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El Málaga ha disputado hasta estos momentos dos encuentros de pretemporada, ante el Leiscester inglés (3-3) y frente al A-Ittihad (2-2). EFE

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