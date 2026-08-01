El Leganés cae ante el Swansea en su sexto partido de pretemporada

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Redacción Deportes, 1 ago (EFE).- El CD Leganés perdió este sábado 1-0 ante el Swansea galés en su sexto encuentro de pretemporada, disputado en el estadio Swansea.com Stadium con un gol del local Opoku al filo del descanso.

La novedad en el once del técnico pepinero, Rubén Albes, fue la inclusión del internacional tunecino Ismaël Gharbi como titular, en una dura prueba ante el undécimo clasificado en la pasada segunda división inglesa, a 15 días de su debut liguero.

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Un disparo lejano en el minuto 42 de Opoku pilló descolocado a Raúl Fernández, portero del Leganés, que había salido a despejar una mala cesión, y se convirtió en el único tanto del partido.

El club madrileño regresará este domingo a España para afrontar la semana final de su pretemporada, en la que disputará tres amistosos más de preparación ante Al-Rayyan (martes 4 de agosto), Mérida (viernes 7 de agosto) y Tenerife (sábado 8 de agosto) antes del inicio de la Liga Hypermotion el domingo 16 de agosto en Girona. EFE

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