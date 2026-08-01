El humo de un incendio forestal en Seseña (Toledo) afecta a una carretera y un polígono

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Toledo, 1 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado en situación operativa nivel 1 un incendio forestal que se ha originado en el término municipal de Seseña (Toledo), ya que el humo afecta a una carretera y un polígono.

El incendio, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) se ha detectado tras la llamada de un particular a las 17:06 horas de este sábado, cuando se ha avisado de un incendio forestal en el paraje El Castrejón de Seseña Nuevo, en Seseña.

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Además, el Infocam ha declarado en situación operativa nivel 1 por la afección del humo a una carretera y un polígono.

Sobre las 18:45 horas de ese sábado, trabajan en este incendio dos medios aéreos y cuatro terrestres, con 38 efectivos.

Infocam también ha informado de que a las 18:03 horas de este sábado un vigilante fijo ha alertado de un incendio forestal en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real.

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En este incendio trabajan en la tarde de este sábado dos medios aéreos y uno terrestre, con once efectivos. EFE