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El Gobierno asegura que la entrada de inmigrantes por Ceuta y se "ha detenido" y empiezan a colocarse boyas

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La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado a primera hora de este sábado de que la entrada de personas desde Marruecos "se ha detenido en su totalidad" y de que ya se han empezado a instalar las barreras de contención en el espigón del Tarajal, anunciadas este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes de la delegación han destacado que la madrugada del viernes al sábado ha transcurrido "con normalidad" en la ciudad autónoma, y que no se han producido "incidentes destacables".

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Mientras el fluyo de entrada de personas se ha detenido continúa el de retorno a Marruecos de gran parte de los migrantes que, fundamentalmente desde el pasado jueves, habían logrado cruzar la frontera llegando a nado a la costa ceutí. De las 50.000 personas que habrían podido cruzar, según cifras oficiales, unas 48.000 habrían vuelto ya al país magrebí.

El Gobierno atribuye esta crisis migratoria a que las mafias que trafican con personas han aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que no se pueden realizar rechazos en frontera si las personas llegan a nado sin atravesar ninguna barrera física, para animar a los migrantes a intentar llegar a Ceuta por esta vía.

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Por eso, Sánchez anunció este viernes, durante su visita a la ciudad autónoma, la colocación de las barreras de contención en el espigón de El Tarajal, que han comenzado a colocarse a las 7.50 horas de este sábado.

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EuropaPress

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