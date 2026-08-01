El camerunés Soko jugará cedido en el Leganés por el Almería

Guardar

Almería, 1 ago (EFE).- La UD Almería y el CD Leganés han alcanzado un acuerdo para la cesión del extremo camerunés Patrick Soko hasta junio de 2027, un préstamo que incluye una opción de compra que el club madrileño podrá ejecutar al término de la temporada, informó este sábado la entidad andaluza.

Con esta operación, el extremo inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar el protagonismo que le permitió convertirse en uno de los futbolistas más destacados de la Segunda División antes de su llegada al Almería.

PUBLICIDAD

Soko aterrizó el pasado verano en el Almería después de completar una brillante campaña en la SD Huesca. Sus trece goles y cuatro asistencias despertaron el interés de varios equipos, aunque finalmente fue la entidad rojiblanca la que apostó por su incorporación.

El futbolista disputó veintiún encuentros oficiales, aunque únicamente partió como titular en siete ocasiones. Esa escasa participación le impidió mostrar el nivel que había ofrecido en campañas anteriores. Su única aportación goleadora llegó en la Copa del Rey.

PUBLICIDAD

Ahora afronta un nuevo desafío en un equipo que aspira a pelear por los puestos de privilegio, por lo que el Almería le desea sus mejores deseos para esta etapa. EFE

jmt/agr/jl