El ala-pívot estadounidense Timmy Allen, décimo fichaje del Manresa

Guardar

Manresa (Barcelona), 1 ago (EFE).- El Kids&Us Manresa ha fichado al ala-pívot estadounidense Timmy Allen, que llega procedente del PAOK de Salónica y que se convierte en el décimo refuerzo del conjunto catalán para la temporada 2026-2027, anunció este sábado el club.

Allen (26 años y 1,98m) ha firmado un año de contrato con el Kids&Us Manresa, en la que será su primera experiencia en la Liga Endesa. El jugador de Arizona da el salto tras una notable temporada en Grecia, dónde ha promediado 9,2 puntos y 3,4 rebotes por encuentro.

PUBLICIDAD

El norteamericano llega al Nou Congost para cubrir la baja del ala-pívot alemán Louis Olinde, que la próxima temporada jugará en el Reyer Venecia italiano, y tendrá como compañero de posición a Éric Vila, que firmó hace unas semanas procedente del Dreamland Gran Canaria.

Timmy Allen es la décima incorporación el conjunto dirigido por Diego Ocampo, en un intenso mercado estival en el que también han fichado por el cuadro manresano los bases Lucas Beaufort, Rafa Villar y Lukasz Kolenda; el escolta Colby Jones, los aleros Chibuzo Agbo y Pablo Tamba; los ala-pívots Yordan Minchev y Eric Vila; y el pívot Nick Ongenda. EFE

PUBLICIDAD

jvs/gmh/cmm