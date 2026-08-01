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El Abierto de Canadá arranca marcado por las grandes ausencias en el cuadro ATP

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Washington, 1 ago (EFE).- Sin el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic ni el español Carlos Alcaraz, este domingo arranca entre Toronto y Montreal el Abierto de Canadá, un torneo de categoría 1.000 marcado un año más por las ausencias en el cuadro masculino. El femenino, en cambio, contará con todas las favoritas.

En esta edición, el torneo masculino (Masters 1.000) se disputará en Montreal y el femenino (WTA 1.000), en Toronto. Cada año, ambas ciudades alternan la sede de los cuadros masculino y femenino.

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Las finales de ambos cuadros se disputarán el jueves 13 de agosto, una fecha poco habitual, pero consecuencia del formato ampliado del torneo y de la necesidad de encajarlo en el calendario de la gira norteamericana sobre pista dura.

En 2025, los 1.000 de Canadá y Cincinnati ampliaron sus cuadros a 96 jugadores y su duración de una a doce días, sin descanso entre uno y el otro. Un cambio que altera la preparación de los jugadores para el Abierto de Estados Unidos.

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Con su decisión de no jugar en Canadá para centrarse en Cincinnati y Nueva York, Sinner pone fin a su racha récord en los Masters 1.000, con 34 victorias consecutivas -superando las 31 de Djokovic- y seis títulos: París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

El estadounidense Ben Shelton -eliminado este viernes en cuartos de final del Abierto de Washington a manos del chileno Alejandro Tabilo- defenderá el título masculino, pero la ídola local, la canadiense Victoria Mboko, se perderá la defensa de su corona femenina por lesión.

El gran favorito, sin embargo, es el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, campeón en Roland Garros y finalista en Wimbledon.

Zverev es el primer cabeza de serie del torneo, con el montrealés Félix Auger-Aliassime (n.4) de segundo, el australiano Alex de Miñaur (n.6) de tercero y el ruso Daniil Medvedev (n.7) de cuarto.

El español Rafa Jódar -que este sábado disputará las semifinales en Washington precisamente contra Tabilo- estrenará en Montreal su flamante condición de 'Top 20' y, como cabeza de serie, debutará directamente en segunda ronda ante el ganador del duelo entre el húngaro Marton Fucsovics (n.84) y el francés Corentin Moutet (n.57).

También escapan la primera ronda en Montreal los argentinos Tomás Mártin Etcheverry y Francisco Cerúndolo, el chileno Tabilo, el peruano Ignacio Buse o el brasileño Joao Fonseca.

A diferencia del masculino, la WTA sí ha logrado atraer a todo su talento en esta edición, incluyendo a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que llega muy necesitada de puntos en el ranking.

Sabalenka tiene a la kazaja Elena Rybakina a menos de 500 puntos en el ranking y en las próximas semanas defenderá un número uno mundial que ocupa desde octubre de 2024, después de las decepciones en Roland Garros y Wimbledon.

Sabalenka, Rybakina y las estadounidenses Jessica Pegula (n.3) y Coco Gauff (n.4) encabezan la lista de cabezas de serie del torneo, en el que también participarán la colombiana Camila Osorio, las españolas Cristina Bucsa y Jessica Bouzas, la argentina Solana Sierra y la mexicana Renata Zarazúa.

Pegula juega este sábado las semifinales del 500 de Washington, mientras que Zarazúa lo hará en el 250 de Memphis. EFE

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