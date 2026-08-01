Dos heridos por una fuga de amoniaco que ha obligado a evacuar una empresa en Girona

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Barcelona, 1 ago (EFE).- Dos personas han sido evacuadas a centros hospitalarios, en estado leve, por una fuga de amoniaco en una fábrica de procesados de harina de Vilamalla (Girona) que ha obligado a evacuar este sábado a los trabajadores de la empresa.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, la fuga se ha detectado hacia las 11.00 horas en una válvula exterior de la empresa Panamar Bakery, situada en la calle Castelló de Vilamalla, lo que ha obligado a activar en fase de alerta el plan de emergencias PROCICAT.

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A raíz del accidente, los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido a nueve personas, dos de la cuales han sido trasladadas en estado leve al Hospital de Figueres y al Hospital Universitario de Girona, respectivamente.

Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan para controlar la fuga de amoniaco, que ha movilizado a cinco ambulancias del SEM y a un equipo conjunto SEM-Bomberos. EFE

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