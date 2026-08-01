Dieciocho medios aéreos trabajan en el incendio de Cáceres con 800 personas evacuadas

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Mérida, 1 ago (EFE).- Dieciocho medios aéreos -siete aviones y once helicópteros- participan en las labores de extinción del incendio forestal originado este sábado al salir ardiendo un camión en la Autovía de la Plata (A-66), lo que ha obligado a evacuar de forma preventiva a 150 personas en Grimaldo y otras 650 en Casas de Millán, en la provincia de Cáceres.

La Junta de Extremadura tiene activado desde las 15:40 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).

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La situación operativa 1 se declara por fuegos que pueden afectar a bienes forestales y a personas o bienes no forestales, un escenario que requiere adoptar medidas para proteger a la población (confinamientos, evacuaciones preventivas o cortes de vías, entre las más habituales), ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

En este caso, se activa por la posible afección a cascos urbanos y a viviendas aisladas, lo que ha motivado la evacuación preventiva de Grimaldo, pedanía de Cañaveral, y de Casas de Millán, así como a viviendas próximas.

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Además, la Junta ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la rotonda situada en la salida 505 de la A-66, de acceso a Torrejoncillo.

Las situaciones operativas del Infocaex las declara el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en su condición de director del Plan Infocaex.

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El incendio en Casas de Millán se declaró a las 13:38 horas y su proximidad a carreteras motivó la declaración de nivel 1 del Plan Infoex a las 14:40 horas.

El vehículo pesado ha salido ardiendo a la altura del kilómetro 505 de la vía, sentido norte, en el Puerto de los Castaños, en el término municipal de Casas de Millán.

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En la extinción participan también cuatro unidades de bomberos forestales terrestres más dos helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y tres vehículos de maquinaria pesada.

El operativo está formado por medios del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la Diputación de Badajoz, con la colaboración de la Guardia Civil y Cruz Roja.

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Según la Guardia Civil, el fuego originado en el vehículo pesado "se ha propagado a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía". EFE