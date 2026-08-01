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Detenidos 4 butroneros por 11 robos en industrias en la Comunidad Valenciana y Cuenca

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València, 1 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de una banda criminal dedicada al robo mediante el método del butrón que cometió once robos en industrias de municipios de toda la Comunitat Valenciana y Cuenca.

La investigación comenzó con una denuncia el pasado mes de junio en la que se informaba de un robo por el método del butrón en una empresa de Sollana (Valencia), según informa la Guardia Civil en un comunicado.

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El modus operandi consistía en acceder al interior de las empresas mediante el uso de un vehículo y, tras desvalijar la nave, sustraer vehículos del interior en los que transportaban los bienes que robaban.

Los investigadores pronto encontraron coincidencia con otros robos con idéntica forma de operar en toda la Comunitat Valenciana y en Cuenca, e identificaron al grupo criminal organizado.

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Los agentes comprobaron que poseían un uniforme de personal de seguridad, transmisiones tipo walkie-talkie y prismáticos con el que efectuaban vigilancias en las empresas objetivo y también contravigilancias durante la comisión de los robos.

La investigación logró acreditar la implicación directa de la organización criminal en robos cometidos en Minglanilla, Muro de Alcoy, Sollana, Alquería de Aspar, Montaverner, Benifaió, Segorbe, Altura, Vilavella y Valencia. En ellos, sustrajeron cajas fuertes, herramientas eléctricas, gasoil, cobre y cualquier cosa que encontraran que tuviera valor.

Se efectuaron cuatro entradas y registros el pasado 17 de julio en la ciudad de València en los que se recuperó un arma de fuego, joyas, 4.290 euros en efectivo y herramientas que, actualmente se está reconociendo y entregando a sus propietarios.

Tras ellas, la Guardia Civil detuvo a los cuatro autores de once robos con fuerza en las cosas, cuatro delitos de robos y uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas de fuego y pertenencia a organización, todos hombres de entre 23 y 39 años y nacionalidad rumana.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes, que entregaron las diligencias en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 4. EFE

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