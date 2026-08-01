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Detenido en Alicante un fugitivo británico buscado por tráfico de drogas y armas de fuego

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Alicante, 1 ago (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algorfa (Alicante) a un ciudadano británico de 27 años reclamado por las autoridades de Reino Unido por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego contra las personas, por los que se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua.

El arrestado, considerado por las autoridades británicas uno de sus principales objetivos criminales, tenía en vigor desde junio una orden internacional de detención y estaba siendo tramitada su inclusión en la lista de los delincuentes más buscados del Reino Unido, según ha informado este sábado la Policía Nacional.

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La investigación se inició tras una solicitud de colaboración de las autoridades británicas y permitió localizar al fugitivo en Algorfa, donde fue interceptado en las proximidades de su domicilio después de varios días de gestiones.

Según la Policía, el detenido formaba parte de un grupo organizado dedicado a la distribución de cocaína, cannabis y heroína y habría cometido algunos de los hechos por los que se le reclama entre 2023 y 2024, incluso mientras se encontraba en libertad provisional.

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Ante la peligrosidad atribuida al fugitivo y el riesgo de fuga derivado de la posible condena a cadena perpetua, los agentes desplegaron un dispositivo especial y extremaron las medidas de seguridad, lo que permitió detenerlo sin que opusiera resistencia.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal Central de Instancia para iniciar el procedimiento de extradición a Reino Unido. EFE

pvb/im/aam

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