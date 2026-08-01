Complicaciones en las salidas de las principales ciudades con el inicio de agosto

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Madrid, 1 ago (EFE).- El éxodo vacacional de agosto ha continuado este sábado en las carreteras españolas, que este mediodía registraban complicaciones en las salidas de las principales ciudades, como Madrid, Barcelona o Sevilla, y en las vías de acceso a las zonas de costa, según datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para esta segunda parte de la operación salida con motivo de las vacaciones de verano, la DGT ha puesto en marcha desde el pasado viernes hasta el domingo un dispositivo especial ante los 5,6 millones de desplazamientos que se prevén para estos días en las carreteras españolas.

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Poco antes de las 12.30 horas, varios accidentes dificultaban el tráfico en diferente vías: en la A-62 en Simancas (Valladolid), hacia Tordesillas; la A-7 en Alcantarilla (Murcia), en dirección Almería; la AP-4 en Las Cabezas de San Juan, a la salida de Sevilla en sentido Cádiz; la A-3 en Chiva hacia la capital valenciana, si bien el tráfico era intenso en ambos sentidos, y la AP-7 en Villarreal (Castellón), en dirección Valencia.

A esa hora el tráfico era además intenso en las salidas de Madrid por la A-1, en el Circuito de Jarama y en El Molar; en la A-5 en Arroyomolinos y en Rivas en la A-3, al igual que a su paso por la provincia de Cuenca, en Minglanilla, así como la A-31 en La Roda (Albacete), dirección Alicante

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En Ávila había dificultades para la circulación en la A-6 en Arévalo y en la A-52 en Zamora, a su paso por Benavente, sentido Galicia. En Guipúzcoa, la A-8 presentaba también tráfico intenso en Irún, en dirección Bilbao.

En las salidas de Barcelona las principales complicaciones se situaban en la C-32 en Mataró y en la A-2 en Igualada, mientras que en Valencia el tráfico era intenso en la A-7 en Bétera ,dirección Alicante.

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También había complicaciones en Jaén en La Cerradura y Dúrcal hacia Motril (Granada) y en Málaga, en la A-45 en Casabermeja, en ambos sentidos, y en la A7 en Rincón de la Victoria y Benalmádena. EFE

(foto) (vídeo)