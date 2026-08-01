Ceuta empieza a recuperar la normalidad con la reapertura de muchos comercios y bares

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Ceuta, 1 ago (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta está recuperando este sábado la normalidad con la apertura de muchos comercios así como de los bares y restaurantes tras la salida de las miles de personas que entraron irregularmente desde Marruecos.

Según ha podido comprobar EFE, la actividad comercial, que se vio completamente paralizada durante la jornada del viernes, se ha ido recuperando de forma paulatina este sábado, aunque todavía hay negocios que han optado por mantener la persiana bajada.

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La Confederación de Empresarios ha señalado en un comunicado que tras la información recibida a través de las fuentes oficiales competentes se ha optado por recuperar la actividad con "normalidad aunque con cautela".

Según la información disponible, se mantendrá un refuerzo de la presencia de efectivos de seguridad en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de "contribuir a la tranquilidad y al normal desarrollo" de la actividad comercial.

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Asimismo, las fuentes oficiales indican que, actualmente permanecen alrededor de 5.000 personas en Ceuta, por lo que desde la Confederación de Empresarios hace un llamamiento "a la calma, a la responsabilidad y al apoyo" al comercio local.

"Con prudencia y cautela, colaboración y confianza en el trabajo de las administraciones y de los cuerpos encargados de la seguridad, seguiremos avanzando hacia la plena normalidad", ha añadido el organismo empresarial.

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En la mañana de este sábado la mayoría de los bares y restaurantes han abierto sus negocios, si bien todavía hay muchos migrantes por diferentes calles de la ciudad. EFE

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