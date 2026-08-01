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Cesa el flujo de migrantes entrando a Ceuta mientras Policía y Ejército tratan de llevar a los que quedan a la frontera

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El flujo de personas cruzando a nado desde Marruecos a Ceuta ha finalmente cesado durante la mañana de este sábado, mientras la Policía y el Ejército tratan de llevar a los migrantes que quedan a la frontera, en una jornada marcada por el retorno progresivo a la normalidad en la ciudad autónoma.

La entrada de migrantes ha quedado completamente paralizada, hasta el punto de que ya no cruza nadie por la zona de la playa del Tarajal, según ha podido constatar Europa Press sobre el terreno. El movimiento se ha invertido respecto a los últimos días: si hasta ayer el trasiego era en ambas direcciones, este sábado solo se registra el regreso hacia Marruecos de quienes ya habían cruzado.

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El ritmo de salidas es, no obstante, mucho menor que el registrado la víspera, cuando la Delegación del Gobierno cifró en 150 personas por minuto el número de quienes abandonaban la ciudad.

La frontera permanece abierta, aunque funcionarios advierten de que la situación en el lado marroquí podría no estar controlada, por lo que trasladan a quienes cruzan que cualquier incidente que pueda producirse al otro lado será responsabilidad de cada persona.

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La ciudad recupera además poco a poco la normalidad: ha reaparecido el primer bañista en la playa del Tarajal, se ha restablecido la línea de autobús entre la frontera y el centro, y multitud de negocios se han animado a abrir.

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