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Cantabria condena el último presunto crimen machista en Santander de Paula

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Santander, 1 ago (EFE).- Cantabria, con una concentración y un minuto de silencio entre otros actos, ha mostrado este sábado su rechazo y condena al presunto crimen machista de Paula, una joven de 27 años, que fue asesinada en su casa de Santander, supuestamente por su pareja, un hombre de 39, quien confesó los hechos tras llamar él mismo a la Policía Nacional.

En una concentración, a las 10:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Santander, los cántabros han trasladado su consternación y apoyo a la familia y amigos de la víctima.

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En este acto, con un minuto de silencio, han estado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, así como otras autoridades, vecinos, colectivos sociales y ciudadanos.

Casares ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el presunto asesino de Paula sigue en dependencias policiales tras confesarse autor de los hechos y ha señalado que, de confirmarse que es un caso de violencia machista, sería el segundo que se produce en la comunidad autónoma en este 2026 y la víctima 34 en España.

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El otro caso se produjo el pasado mes de marzo, en Pedreña (Marina de Cudeyo), donde una mujer de 64 años fue estrangulada en su casa por su pareja, un hombre de 52.

Paula, la joven fallecida ayer, fue localizada pasadas las 12:30 horas en su casa, en la calle Perines de Santander, tras llamar por teléfono su pareja a la Policía Nacional.

En el mismo lugar de los hechos, el hombre confesó ser autor de la muerte de Paula, por quien los servicios sanitarios no pudieron hacer nada.

El delegado ha recordado que la joven no estaba en el sistema de protección Viogen y no había denuncias previas por violencia machista.

Por ello, ha insistido en la importancia de denunciar cualquier indicio de violencia machista para activar los mecanismos de protección existentes y ha pedido la unidad de las instituciones y de la sociedad para hacer frente a un problema "gravísimo".

Ha advertido de la necesidad de combatir los discursos negacionistas, pero ha asegurado que las víctimas no están solas y cuentan con el respaldo de las administraciones y los recursos públicos de protección.

El delegado del Gobierno ha señalado que Cantabria hay 1.628 mujeres incluidas en el sistema de protección y seguimiento integral de casos de violencia de género, entre las que 21 tienen un riesgo alto.

La presidenta de Cantabria ha asegurado que la comunidad está "consternada" y "estremecida" por unos hechos, que ha lamentado que sigan produciéndose, pero ha pedido que no sean normalizados, porque "la sociedad no puede acostumbrarse ni permanecer indiferente".

Buruaga ha defendido la necesidad de mantener la coordinación entre todas las administraciones y de reforzar la red de atención y protección a las mujeres que sufren violencia de género.

Ha hecho un llamamiento a las víctimas para que denuncien y a su entorno para que actúe ante cualquier señal de riesgo, porque ha reiterado que la lucha contra esta violencia requiere la implicación del conjunto de la sociedad.

La alcaldesa de Santander ha trasladado sus condolencias a la familia y al entorno más cercano de la joven y ha destacado la necesidad de visibilizar una realidad que afecta al conjunto de la ciudadanía, especialmente cuando ocurre en un entorno tan próximo.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

ca/mg/aam

(Foto)(Vídeo)(Audio)

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