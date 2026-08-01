Bonel se estrena y da el pleno de victorias rojillas en Inglaterra

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Pamplona, 1 ago (EFE).- Osasuna venció por 1-2 al Norwich City gracias a un tanto de Asier Bonel en el tiempo añadido, su primer gol con el primer equipo antes de regresar a tierras navarras con pleno de victorias (Ipswich y Norwich) en las primeras semanas de Ramis al mando.

Osasuna se estiró en los primeros compases, intentando controlar el partido a través de la posesión. Moncayola, Moi Gómez y Rubén García se encargaron de agilizar el juego del equipo. La primera ocasión clara llegó en el minuto 33, con un cabezazo de Torró.

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Nuevamente, el único fichaje de Osasuna, Jonathan Dubasin, ni siquiera fue convocado para el tercer compromiso veraniego. Con buenas sensaciones tras el 1-2 ante el Ipswich Town, los navarros querían mantener la buena dinámica a 15 días del inicio de Liga.

Al comienzo de la segunda mitad, ninguno de los equipos se animó a ir con todo hacia arriba, estando un poco parado el encuentro. En el minuto 59, Jurasek puso un preciso centro con el exterior que Darling cazó en el segundo palo para hacer el primer gol.

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Mientras tanto, Osasuna buscaba a Aimar para que entrase en juego su magia. Raúl García de Haro hizo el empate desde los 11 metros poco después del 1-0. Ejecutó la pena máxima a la perfección, forzada por un Kike Barja en la que se internó con habilidad dentro del área.

Los de Luis Miguel Ramis se fueron hacia arriba. Aimar se topó con el palo, después de cuatro cambios en las filas de Tajonar. Se retiraron del terreno de juego Rubén García, Abel Bretones, Moncayola y Catena, entraron en su lugar Anai, Santos, Mauro y Boyomo.

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Los chavales canteranos respondieron con personalidad, con un Mauro Echegoyen y Bonel llevando la voz cantante. Este último, del que tanto se espera, dejó detalles de enorme calidad.

Tal fue así, que en el minuto 92 ejecutó una acción magistral. Pase de Unai Santos y definición picando el balón de Bonel. Osasuna no se rindió y encontró el premio para seguir con el pleno de victorias este verano y cerrar su estancia en Inglaterra con dos partidos ganados.

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- Ficha técnica

1 – Norwich City: Kovacevic; Stacy, Darling, Córdoba (McConville, m. 70), Chrisene; Wright, McLean (Field, m. 70), Brooks (Jurasek, m. 46), Maghoma (Gibbs, m. 79); Schwartau (Ahmed, m. 70), Kvistgaarden (Touré, m. 70).

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2 – Osasuna: Aitor Fernández; Iker Benito (Arguibide, m. 46), Herrando (Osambela, m. 46), Catena (Boyomo, m. 70), Abel Bretones (Santos, m. 70); Torró (Iker Muñoz, m. 46); Rubén García (Anai, m. 70), Moncayola (Mauro, m. 70), Moi Gómez (Aimar, m. 46), Moro (Barja, m. 46); Raúl (Bonel, m. 73).

Goles: Darling 1-0 (m. 61), Raúl 1-1 (m. 67), Bonel, 1-2 (m. 93).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Carrow Road de Norwich, Inglaterra, con 12.416 espectadores. EFE

le.mm/arh