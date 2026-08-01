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Mérida, 1 ago (EFE).- La empresa ARMMO Defense Technologies prevé invertir 20 millones de euros en su planta de Zafra (Badajoz) y la creación de más de 170 puestos de trabajo altamente cualificados, según ha informado la Junta de Extremadura.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado las instalaciones de la firma, acompañado por el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, junto al CEO de ARMMO Defense Technologies, Jaime Abrisqueta; y la presidenta de la compañía, Sandra Tomé.

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La compañía trabaja en el desarrollo y producción de sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres dentro de un único complejo industrial, con el objetivo de convertir las instalaciones de Zafra en un referente europeo en este ámbito, ha informado este sábado el Ejecutivo extremeño en un comunicado.

Durante el encuentro, el CEO y la presidenta de ARMMO Defense Technologies han presentado algunos de los principales desarrollos tecnológicos de la empresa, entre ellos el sistema naval autónomo no tripulado ARW39CAT-A, así como las líneas de fabricación de los sistemas AURIS, BANDIT-X y GULL.

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En menos de un año la empresa ha avanzado en el desarrollo y validación OTAN de sus capacidades tecnológicas, presentando sus soluciones en foros internacionales del sector de la defensa y consolidando una hoja de ruta industrial y tecnológica con proyección europea.

Esta firma española está especializada en sistemas autónomos, guerra electrónica y soluciones avanzadas de detección e interceptación.

Desde sus instalaciones en Zafra desarrolla capacidades aéreas, navales y terrestres, integrando producción industrial, software, electrónica y sensores avanzados dentro de un mismo ecosistema tecnológico, ha detallado la Junta.

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La presidenta de ARMMO Defense Technologies ha agradecido el interés mostrado por la Junta de Extremadura y ha reafirmado el compromiso de la compañía con el desarrollo industrial de la región mediante la creación de empleo cualificado, la atracción de talento y la generación de actividad económica.

El consejero ha recorrido la planta industrial de más de 30.000 metros cuadrados y ha destacado la importancia de iniciativas empresariales que contribuyen a fortalecer el tejido industrial extremeño, impulsar la innovación y generar empleo cualificado.

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Asimismo, ha ensalzado aquellos proyectos que sitúan a Extremadura en sectores tecnológicos estratégicos y con capacidad para atraer nuevas inversiones. EFE