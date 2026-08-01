Ángel Pardo considera que la comedia es “un gran bálsamo y una cura contra el desasosiego"

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Paloma Palomo

Mérida, 1 ago (EFE).- El actor Ángel Pardo considera que la comedia es una “terapia” con la que el espectador del Teatro Romano de Mérida sale “muy feliz” y con la lección de que la sociedad puede aprender: las risas son “un gran bálsamo y una cura contra el desasosiego del ser humano”.

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Al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha llegado ‘La comedia de la olla’, de carácter “muy blanco y naif” –un estilo de humor ligero e inocente que huye de la acidez o la crueldad-, que sienta “maravillosamente bien", aunque solo sea “una cura momentánea” ante "lo mal que está todo”, señala el actor en una entrevista con EFE.

Torcuato, encarnado por Pardo, es un liberto “locamente enamorado de Cesonia”, una situación que desencadena el enredo que Plauto y Molière tejieron hace años. Entre ellos “el ser humano ha evolucionado muy poco”, ya que el acto comenta que se mantiene en una constante que ya se podía ver en la Antigua Roma.

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“Antiguamente se peleaba todo el mundo, en Europa han sido miles, cientos de años peleándose un país contra otro, entonces creo que el ser humano sigue exactamente lo mismo”, insiste.

Por esta razón, las comedias son espejo de la sociedad actual, aunque hayan pasado más de dos mil años. “Seguimos odiando, seguimos haciendo guerras, seguimos divirtiéndonos y seguimos con los mismos pensamientos de siempre”.

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“Yo le digo 'el maldito mono' al ser humano porque parece que no aprendemos nunca, que podemos vivir todos muchísimo mejor, pero parece que no queremos hacerlo”, recalca Pardo.

A pesar del enamoramiento de Torcuato y Cesonia, el padre de esta, Euclión, decide casarla con un hombre que “tenga una dote muy grande”. Esto refleja para Pardo la existencia de “cinismo y romanticismo”, a pesar de que ahora se viva "una época antirromántica".

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A su juicio, los jóvenes muestran que el ser humano es “romántico por naturaleza” gracias a “la verdadera pasión y ese amor fou -uno absurdamente loco-, que el que lo haya sentido es porque hay impedimentos”.

“Ese con el que no puedes vivir. Realmente yo siempre digo que el amor es una enfermedad pura y dura, pero yo creo que el romanticismo, sobre todo, ese fuego que sentimos, es porque hay un impedimento siempre”, explica.

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Para Pardo, al igual que su personaje, el amor preferible es con “un poquito de mariposillas” en el estómago, que “siempre está muy bien, aunque te descoloque de tu vida normalita”

Por la edad él prefiere “la paz” que te ofrece una relación. “Ahora quiero tranquilidad, que si estoy leyendo un libro, que me dejen leer el libro tranquilamente; yo dejar muy libre a la otra persona con la que estoy, esa ha sido mi tónica toda la vida”, subraya.

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‘La comedia de la olla’ resalta cómo el dinero trata de meter las garras en la vida de los jóvenes, lo que no ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero defiende que finalmente el avaro de Euclión aprende la lección “porque se da cuenta que no ha sido feliz para nada; está haciendo daño a los demás y se está haciendo un daño terrible porque no puede vivir, ya que solo le interesa el dinero”.

Pardo considera que su personaje logra el reencuentro con su familia y esto le abre los ojos, ya que descubre que los demás son “más felices” que él con su olla, que por primera vez está llena.

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“Yo creo que es eso, es la felicidad, es ver que todo el mundo esté muy bien, podríamos estar todos muy felices”, insiste ante una realidad paralela entre la actualidad y la obra.

Pardo lamenta lo que está pasando con la vivienda, un derecho constitucional "que no se ha cumplido jamás de los jamases”.

Este asunto le afecta personalmente al vivirlo a través de su hijo y denuncia que, en sus 69 años, “no se ha vivido una época tan terrible" respecto al futuro.

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Recuerda que vivió y participó en la lucha contra el franquismo, cuando “la gente salía a la calle y la gente joven estaba muy concienciada de que así no se podía seguir”, a pesar de las posibles consecuencias que pudieran tener sus protestas.

A su juicio, los poderosos "lo ha conseguido" al poner a la gente "una pantalla todo el día delante”.

Aunque la tecnología fomenta la comunicación entre las personas y facilita la convocatoria de manifestaciones, “resulta que no se hace”, aunque reconoce que gran parte de la juventud es luchadora. EFE

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