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3-3. El Espanyol mantiene el invicto en pretemporada contra el Middlesbrough

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- Middlesbrough y Espanyol empataron en el Riverside Stadium (3-3), en un pulso con alternativas constantes en el que los catalanes, pese a empezar por debajo, se adelantaron tras el descanso, aunque no evitaron la reacción del anfitrión.

El cuadro local, que milita en la Championship, la segunda división inglesa, se avanzó a los ocho minutos con un gol de Castledine tras conectar con precisión un pase filtrado de Cartwright. El portero Dmitrovic no pudo desviar el tiro cruzado y el Espanyol ya fue a remolque desde el inicio (1-0).

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Los catalanes no se vinieron abajo y siguieron en el partido, imprimiendo intensidad y presión individual para evitar la fluidez del Boro. Marcos Fernández, tras aprovechar una carrera por la banda y una asistencia de Omar El Hilali, empató (1-1) en el 20.

Las fuerzas estaban equilibradas y el primer tiempo fue un intercambio de golpes. A la media hora, Whittaker adelantó de nuevo a los suyos al rematar desde el área (2-1). El Middlesbrough avanzaba a base de pases y un juego combinativo de tiralíneas.

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Faltaba, antes del descanso, la réplica blanquiazul. Dolan, en el 40, puso el 2-2 tras una contra individual. En la reanudación, el Espanyol mantuvo el empuje y se adelantó, por primera vez, gracias a un tanto de Javi Hernández en el minuto 47 (2-3).

De nuevo, el cuadro inglés respondió tras un saque de esquina seis minutos más tarde. Era el segundo tanto de Castledine (3-3). La intensidad se rebajó por parte de ambos conjuntos y, en los minutos finales, el Middlesbrough se volcó para buscar la victoria.

El marcador, de todos modos, no se movió. Los blanquiazules siguen invictos en pretemporada y encaran ahora una semana de preparación para el amistoso contra el Coventry (8 de agosto), el último del verano antes de arrancar LaLiga. EFE

dpb/gmh/jl

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