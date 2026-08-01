3-1. El Villarreal se diluye ante en el empuje del Lens, que ganó la 'Como Cup'

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- El Villarreal cayó este sábado ante el Lens en la final de la Como Cup tras haber dominado en la primera parte al equipo francés y haberse adelantado en el marcador para acabar superado por un rival que tuvo un mayor empuje en el tramo final.

En un nueva prueba de pretemporada, el equipo de Iñigo Pérez se adelantó a los cuatro minutos de arrancar el choque al aprovechar Ayoze Pérez, un gran pase de Gerard Moreno.

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Pero su dominio del marcador apenas duró otros cuatro minutos, que fue los que tardó Udol en restablecer la igualada al colarse en la adelantada línea defensiva 'grogueta'.

Pese al gol recibido, el Villarreal, con Gerard de catalizador, mantuvo el dominio del juego y tuvo buenas oportunidades del propio delantero, de Ayoze y de Carlos Romero para volver a avanzarse en el marcador, aunque no las supo concretar y el choque llegó el descanso con empate a uno.

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Tras el paso por los vestuarios Iñigo Pérez empezó a refrescar a su equipo y el Villarreal perdió el dominio del juego. Al poco de empezar, Florian Thauvin completó la remontada francesa al convertir un penalti cometido por Pau Navarro.

Después de la pausa de hidratación, el Villarreal se estiró para ver si el voluntarioso Mikautadze lograba el empate pero la expulsión de Cardona por doble amarilla acabó con sus últimas esperanzas y Fofana sentenció el encuentro al resolver con calma un mano a mano con Júnior.

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- Ficha técnica:

3.- Lens: Mathieu Gorguelin, Kilian Antonio, Ismaelo Ganiou, M. Nawrocki, Saud, Andrija Bulatovic, Michael Cuisance, M.Udol, Florian Thauvin, Saud Vd Abdulhamid, O. Eduard.

También jugaron Florián Sotoca, Thorgan Hazard, Rayan Fofana, Amadou Haidara, Skoras, Souleymane Sagnan, Aguilar y Mesloub, Kemtchoum,

1.- Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Carlos Romero; Pape Gueye, Carlos Maciá, Moleiro, Nizar El Jmili, Ayoze, Gerard Moreno

También jugaron: Logan Costa, Mikautadze, Comesaña, Pepe Nicolas, Sergi Cardona, Thiago Fernández y Alassane Diatta.

Goles:0-1 Min 3, Ayoze Pérez; 1-1 Min 8, Udol; 1-2 Min. 60 Florian Thauvin, 1-3 Min 91 Fofana

Árbitro: Simone Sozza (Italia). Mostró amarilla a Bulatovic, del Lens, y expulsó por doble amarilla a Cardona (m.83) y por roja directa a Pau Navarro (m.94).

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Incidencias: partido final de la Como Cup disputado en el estadio Giussepe Singaglia de Como (Italia). EFE

jmg/nhp/arh